Xúc động Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023

BBK - Tối 21/11, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” và chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh cùng gần 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Tai nạn giao thông (TNGT) là một trong những nguyên nhân gây tử vong và thương tật nhiều nhất. Hậu quả của TNGT không chỉ riêng những nạn nhân thương vong trong các vụ tai nạn phải gánh chịu mà còn là biết bao người thân của họ, để lại di chứng cho biết bao gia đình và gánh nặng cho cả xã hội. Tại Bắc Kạn, 10 tháng đầu năm 2023 xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 32 người bị thương.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn Lèng Văn Chiến chia sẻ: Hậu quả để lại từ những vụ tai nạn giao thông là rất lớn. Những người mẹ, người cha đang phải từng ngày dằn vặt nỗi đau vì mất con; có người mẹ, người cha phải nghỉ việc để chăm sóc con, cũng như nhờ sự quan tâm giúp đỡ kinh phí từ các nhà hảo tâm, người thân và xã hội để điều trị cho các em vượt qua thương tật. Lễ tưởng niệm như một cơ hội để nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo môi trường giao thông an toàn cho mình và cho mọi người. Mỗi chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân là phần quan trọng trong cuộc chiến đấu nhằm hạn chế tai nạn giao thông ở Việt Nam nói chung và Bắc Kạn nói riêng.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân trong tỉnh hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, đồng lòng thực hiện: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; Không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông… Cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện.

Tại chương trình, các đại biểu dành một phút tưởng niệm những nạn nhân qua đời do TNGT. Xúc động khi theo dõi phóng sự về những mất mát mà TNGT đã gây ra và lời chia sẻ, tâm sự về hậu quả của người bị TNGT. Đồng thời, Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng quà cho một số gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: