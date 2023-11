Xúc cảm và sâu lắng từ đêm nhạc của huyền thoại Kenny G

Kenny G đã có một đêm diễn đầy cảm xúc tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Sau 8 năm, Kenny G chính thức quay lại Việt Nam với một đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 14/11. Sự kiện "Kenny G Live In Vietnam" là chương trình mở màn dự án âm nhạc "Good Morning, Vietnam" dự kiến sẽ được tổ chức thường niên. Không chỉ muốn lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam, chương trình còn là hoạt động giàu giá trị nhân văn. Toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì.

Kenny G là "thanh xuân" của nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x say mê những bản nhạc bất hủ như: Forever in Love, The Moment, My Heart Will Go On, Going Home, Sentimental… Ông từng là nghệ sĩ làm khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc suốt thập niên 1990.

Trước đêm diễn, Kenny G cho biết ông sẽ làm mới những bản nhạc huyền thoại quen thuộc của mình. Và ở đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn solo luyến láy đầy ngẫu hứng của ông.

Nghệ sĩ saxophone tài danh mở đầu đêm diễn với bản nhạc "Home" huyền thoại.

Kenny G không chỉ biểu diễn những kỹ thuật điêu luyện, tràn đầy cảm xúc, mà gây bất ngờ thú vị khi nói lời chào và cảm ơn tới khán giả bằng tiếng Việt: Xin chào, cảm ơn các bạn, tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát với tựa đề là "Havana".

Trong suốt đêm nhạc, bằng cây kèn huyền thoại của mình, Kenny G đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ nhẹ nhàng, say đắm với "Forever In Love" cho đến vui tươi sôi động của "Desafinado". Xen giữa những phần trình diễn của ông là phần chơi solo piano và guitare của ban nhạc, đây là ê-kip đã gắn bó cùng ông trong nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới.

Bản "The Moon represents my heart", Kenny G đã có cách thể hiện hết sức mới mẻ, khiến khán giả thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đây là bản nhạc Hoa khá quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam dưới cái tên "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Sau đêm nhạc, Kenny G dành tặng 1 giờ đồng hồ để ký tặng CD cho những khán giả yêu mến ông.