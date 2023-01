Xuân ấm áp – Tết nghĩa tình tại huyện Pác Nặm

Các đơn vị gồm: Chi đoàn Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Bắc Kạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh, Hội Phụ nữ khối An ninh - Công an tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Pác Nặm, Công an huyện Pác Nặm cùng CLB Quản lý các kênh siêu thị miền Bắc, nhóm Hà Công Thái và những người bạn, CLB Trái tim yêu thương Hà Nội tổ chức

Tại Chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao 137 suất quà tết; 137 chăn ấm; 274 thùng mì tôm; bột canh, dầu ăn, nước mắm; 02 bánh chưng do chính tay đoàn thiện nguyện cùng người dân gói... cho 137 hộ nghèo của 02 thôn Lủng Phặc, Cốc Nghè. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 55 áo ấm cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; 01 con bò cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 10 xe đạp các học sinh nghèo vượt khó; 210 áo ấm, bánh kẹo cho học sinh mầm non, tiểu học điểm trường Lủng Phặc, Cốc Nghè. Tổng trị giá chương trình “Xuân ấm áp – Tết nghĩa tình” trên 230 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, nhằm phát huy vai trò xung kích và tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên nói chung và Tuổi trẻ Phòng An ninh nội địa nói riêng đối với cộng đồng, góp phần mang Tết đầm ấm đến với các em học sinh, các hộ gia đình người già neo đơn và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.../.