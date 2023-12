Xây Tết 2024: Mang xuân ấm tới gần hơn với người lao động

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn Coteccons tổ chức chương trình “Xây Tết 2024” nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, sự quan tâm thiết thực để mang mùa xuân ấm áp, hạnh phúc đến với công nhân lao động.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì chương trình. Cùng dự có các Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Báo Nhân Dân.

Tới dự còn có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên...; đại diện các ban, vụ, cục Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng. Về phía Coteccons có ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons cùng đại diện các ban, phòng...

Trao tặng gần 17 nghìn phần quà Tết cho công nhân lao động xa nhà

Xây Tết 2024 là hoạt động ý nghĩa triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, với vai trò là một cơ quan truyền thông lớn, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa và thu hút thêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào các hoạt động chung vì cộng đồng, như Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam; tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo, gia đình chính sách; trao tiền ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội; tặng học bổng và máy tính cho các trường học ở vùng cao…

Chương trình “Xây Tết 2024” nhằm mang đến Tết ấm áp, vui tươi cho những người công nhân, thể hiện văn hóa nhân văn và chia sẻ của người Việt Nam, lan tỏa thông điệp tri ân những người lao động đã góp phần dựng xây nên các công trình biểu tượng.

Chương trình “Xây Tết 2024” sẽ khởi động từ ngày 23/12/2023 đến tháng 01/2024 trên các công trường ở 3 miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương..., trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại Văn Giang, Hưng Yên vào ngày 09/01/2024.

Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 17 nghìn phần quà Tết nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc thầm lặng.

Bên cạnh các hoạt động trao quà, Báo Nhân Dân và Coteccons cũng sẽ tổ chức các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như tổ chức cắt tóc tại công trường cho công nhân; chụp hình Tết và in ảnh; trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí; tầm soát, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại công trường…

Tất cả các hoạt động này nhằm mang đến những khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc hiếm hoi cho các công nhân trong những ngày tháng bận rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần.

“Chúng tôi hy vọng nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông để những giá trị tốt đẹp của chương trình "Xây Tết 2024" lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, hướng đến Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc với mọi gia đình; tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết.

Theo ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, công nhân lao động là lực lượng lao động quan trọng trong việc bảo đảm thực thi và tiến độ các công trình xây dựng.

"Là doanh nghiệp xây dựng đầu ngành, chúng tôi tiếp xúc 15.000-20.000 công nhân đang làm việc trong lĩnh vực này. Coteccons thấu hiểu những khó khăn mà người lao động đang phải đối mặt. Hằng ngày, chúng tôi chứng kiến sự nguy hiểm, vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của lực lượng lao động tuyến đầu đang thi công trên các dự án xây dựng.

Tết cận kề, mỗi người công nhân đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề về kinh tế đối với gia đình, họ xứng đáng nhận được sự biết ơn, tri ân của xã hội", ông Bolat Duisenov nhấn mạnh.

Phối hợp cùng chăm lo Tết cho người lao động khó khăn

Theo Tổng cục Thống kê, số người làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 17,2 triệu người. Thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực công nghiệp-xây dựng cả nước vào khoảng 7,9 triệu đồng/tháng trong quý III/2023.

Riêng tại Coteccons & Unicons, thu nhập bình quân của người công nhân tối thiểu từ 12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập này vẫn chưa tương xứng với công sức mà công nhân xây dựng bỏ ra. Bình quân, mỗi công nhân làm việc 8-12 tiếng/ngày và 6-7 ngày/tuần. Công nhân xây dựng và công nhân vệ sinh cũng chính là nhóm ít nhận được sự quan tâm trong xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh "Xây Tết 2024" là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thiết thực và cụ thể, khi qua đó gần 17 nghìn người lao động được thăm hỏi, thụ hưởng cùng những hoạt động ngoài lề.

Đồng chí Phan Văn Anh trân trọng cảm ơn các đơn vị đã có sáng kiến tổ chức chương trình nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động toàn quốc, đặc biệt là công nhân lao động trong ngành xây dựng với đặc thù "dù nhiều vinh quang nhưng đầy khó khăn".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có những chỉ đạo với công đoàn ngành xây dựng, liên đoàn lao động các tỉnh và thành phố để có sự phối hợp và tuyên truyền hiệu quả, nhằm tuyên truyền và lựa chọn thăm hỏi đúng đối tượng. Đặc biệt, quan tâm tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn như lao động xa nhà, nhiều năm chưa được về quê ăn Tết.

Về phía địa phương, đồng chí Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên chia sẻ sự phấn khởi, ấn tượng và vui mừng với sự ra mắt của chương trình, đặc biệt cái tên “Xây Tết” gắn liền với công nhân lao động, nhất là công nhân trong ngành xây dựng và từ đó xây nên cái Tết ý nghĩa.

Đồng chí thông tin, toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 2.000-2.500 công nhân lao động trong ngành xây dựng. Đây là một lực lượng quan trọng đối với công đoàn lao động của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm chăm lo đủ đầy cho người lao động.

Báo Nhân Dân duy trì truyền thống hướng đến cộng đồng

Tại buổi lễ, trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm đặc biệt của “Xây Tết 2024", đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Mỗi năm, các doanh nghiệp và tập đoàn đều có chương trình tri ân nội bộ theo hệ sinh thái khá hiệu quả, nhưng lần này một tập đoàn phối hợp với cơ quan báo chí để thực hiện tri ân công nhân. Qua đó, hy vọng sẽ tạo ra sự lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình.

Năm nay, số lượng công nhân được tặng quà tăng từ 12 nghìn năm 2023 lên hơn 17 nghìn công nhân. Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được đóng góp của nhiều đơn vị với quy mô rộng khắp đất nước.

Ngoài ra, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng thông tin thêm, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện như tặng hơn 100 căn nhà tình nghĩa cho nhiều địa phương với kinh phí không nhỏ. Thông qua nhiều hoạt động như sự kiện nghệ thuật, Báo Nhân Dân cũng kết hợp tặng nhà và sổ tiết kiệm cho những người yếu thế.

Đồng chí cho biết, nhiều chương trình hướng đến cộng đồng, từ âm nhạc đến tặng học bổng có ý nghĩa, đã thu hút các đơn vị sẵn sàng tham gia. Đơn cử như chương trình Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize vừa qua lần đầu tiên do Báo Nhân Dân tổ chức nhưng mang ý nghĩa to lớn, góp phần vinh danh các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tạo ra những giá trị to lớn đối với cộng đồng.