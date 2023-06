Xây dựng thành phố Bắc Kạn thành đô thị xanh - sạch - đẹp - thân thiện - đáng sống

Tham dự có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn và 162 cử tri các đơn vị, xã, phường của thành phố.

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; cử tri thành phố Bắc Kạn đã nêu ý kiến về những nội dung như:

Việc rà soát, kích hoạt định danh điện tử gặp khó khăn; nhiều hộ dân tổ 11b Đức Xuân gặp khó khăn do đất ở nằm trong quy hoạch đất Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn; vướng mắc do chồng lấn ranh giới giữa tổ 9 phường Phùng Chí Kiên với thôn Nà Làng, xã Nông Thượng gây khó khăn việc quản lý dân cư, làm các thủ tục hành chính; nâng mức phụ cấp trách nhiệm cho những chức danh ở thôn, tổ; đề nghị tỉnh và thành phố sớm giải quyết những vướng mắc do một số dự án tạm dừng thực hiện trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên, xã Dương Quang; quan tâm đầu tư các công trình tiêu thoát nước tại phường Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai để xây dựng môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp; đầu tư chống xuống cấp cơ sở vật chất…

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn trao đổi, giải đáp và làm rõ tại Hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời giải đáp thêm một số ý kiến của cử tri về chế độ chính sách với cán bộ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý thành phố Bắc Kạn một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tập trung cho quốc phòng – an ninh để không chủ quan, bị động, bất ngờ. Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người dân. Chú trọng xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, trong đó xác định đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Chăm lo hoạt động văn hóa, xã hội; giữ gìn tốt bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng thành phố Bắc Kạn thành đô thị xanh - sạch - đẹp - thân thiện - đáng sống. Quan tâm tới việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới bảo đảm an toàn, đúng quy chế, nói không với tiêu cực trong thi cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn cử tri đồng lòng, chia sẻ với thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố ngày càng phát triển.../.