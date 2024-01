Xây dựng Báo Bắc Kạn trở thành tòa soạn chuyên nghiệp – nhân văn – hiện đại

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các cộng tác viên thường xuyên.

Năm 2023 là năm có nhiều dấu ấn đổi mới trong các mặt công tác của Báo Bắc Kạn. Ban biên tập Báo Bắc Kạn luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh để thông tin kịp thời chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Báo Bắc Kạn đã đưa tin đầy đủ, kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đến làm việc tại tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại trong năm. Phản ánh toàn diện những thành tựu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Báo Bắc Kạn in xuất bản và phát hành 4 kỳ/tuần; mỗi tháng xuất bản 02 số tin, ảnh vùng cao. Trong năm 2023, Báo Bắc Kạn xuất bản được 209 số báo thời sự, cuối tuần với lượng in 705.547 bản; 24 số vùng cao với lượng in 54.103 bản. Bình quân lượt truy cập Báo Bắc Kạn điện tử đạt trên 11.200 lượt/ngày, tăng hơn 6.000 lượt/ngày so với năm 2022.

Hình thức trình bày báo in, giao diện báo điện tử được đổi mới; đẩy mạnh phân phối, lan tỏa thông tin trên các nền tảng số như Fanpage, Zalo của Báo Bắc Kạn nhằm thu hút độc giả cũng như cập nhật tin tức “mới, nóng” đáp ứng xu thế báo chí hiện đại. Báo Bắc Kạn từng bước xây dựng cơ quan trở thành tòa soạn đa phương tiện với các sản phẩm báo chí đa phương tiện như: Multimedia, Infographic, Live stream, Video, Podcast…

Đội ngũ phóng viên luôn bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội trong tỉnh để đưa tin kịp thời, chính xác về những sự kiện quan trọng của địa phương và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, hành chính – quản trị được đơn vị quan tâm, thực hiện theo đúng quy định. Đơn vị duy trì số cộng tác viên đặc biệt và cộng tác viên tại các huyện, thành phố, đơn vị, ngành; tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ xã Đại Sảo (Chợ Đồn) xây dựng nông thôn mới…

Năm 2024, Báo Bắc Kạn tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng bộ địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền theo định hướng. Tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo; bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương; phản ánh khách quan những vấn đề dư luận Nhân dân và xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng tòa soạn số, thực hiện chuyển đổi số báo chí, từng bước hướng tới xây dựng Báo Bắc Kạn trở thành toà soạn chuyên nghiệp - nhân văn - hiện đại.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Báo Bắc Kạn và từng phòng chuyên môn trong tòa soạn; đưa ra giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. Đại diện các đơn vị phối hợp và cộng tác viên cũng trao đổi, thảo luận để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp, cộng tác trong thời gian tới.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Báo Bắc Kạn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nêu rõ: Những kết quả đó là sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể tòa soạn. Chất lượng các tác phẩm báo chí trên báo được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở những tác phẩm tham dự và đạt giải tại các giải báo chí cấp quốc gia.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Báo Bắc Kạn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức thể hiện và sự lan tỏa trên các nền tảng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện thành công 04 Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tập trung tuyên truyền các chính sách thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia; ý nghĩa và tác động của chuyển đổi số đối với đời sống kinh tế - xã hội. Phản ánh những vấn đề nổi cộm, bất cập trong đời sống xã hội; quảng bá hình ảnh, con người Bắc Kạn. Đặc biệt, cần có những bài viết phản biện đối với các thông tin sai lệch về tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả ấn tượng và sự nỗ lực của Báo Bắc Kạn trong năm qua. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước; chủ động trong công tác phối hợp với các ngành, địa phương để thực hiện truyền thông chính sách. Năm 2024, Báo Bắc Kạn cần có sự nghiên cứu, nhạy cảm, nhạy bén để thông tin, tuyên truyền về các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó cần tìm ra những yếu tố, vấn đề mới, mang tính định hướng. Có những bài chuyên sâu, phản ánh đầy đủ, khách quan, toàn diện các lĩnh vực.

Đổi mới giao diện báo điện tử, nâng cao chất lượng và hình thức thể hiện, thu hút các đối tượng độc giả. Làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra những tác phẩm đa phương tiện, sáng tạo, đáp ứng xu hướng báo chí hiện đại. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên…

Dịp này, Báo Bắc Kạn đã tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đợt thi cao điểm lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023./.