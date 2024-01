Xã Quang Thuận đưa hệ thống camera an ninh vào sử dụng

BBK - Chiều 19/01, tại trụ sở Công an xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, đại diện lãnh đạo UBND xã và Chi nhánh Công trình VIETTEL Bắc Kạn đã tiến hành bàn giao hệ thống camera an ninh cho Công an xã Quang Thuận quản lý và sử dụng.

Theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh, việc thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 8 xã, phường nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất qua đó nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Là một trong 8 xã điểm của tỉnh, Quang Thuận được đầu tư nguồn vốn hơn 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 4 thôn với 9 mắt camera, đơn vị thực hiện thi công là chi nhánh Công trình VIETTEL Bắc Kạn. Hệ thống camera giám sát an ninh tại các thôn trên địa bàn xã nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các vụ việc mất an ninh, hạn chế các tệ nạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như góp phần xây dựng nền kinh tế, xã hội của địa phương ngày một phát triển./.