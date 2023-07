Voọc đen má trắng cắn người đi đường bị thương

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cho biết, người bị voọc cắn là ông Đ.N.Q.(sinh năm 1972), trú tại thôn Cốc Phia, xã Văn Lang. Ông Q. bị voọc tấn công khi đang điều khiển xe máy trên đường giao thông qua khu vực Vài Tò Tăm, thuộc thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang. Hậu quả khiến ông Q. bị thương ở chân.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ phối hợp với UBND xã Văn Lang đưa ông Q. đến Trạm Y tế xã Văn Lang tiến hành sơ cứu khâu 06 mũi và tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì.

Sau khi cắn bị thương ông Q., cá thể voọc đã bỏ chạy lên rừng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực trên cũng như an toàn cho cá thể voọc đen má trắng quý hiếm, đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm Ban Quản lý Khu bảo tồn, Trạm Kiểm lâm Nà Dường, Công an xã Văn Lang, Ban Chỉ huy Quân sự xã Văn Lang, Tổ bảo vệ rừng thôn Nà Lẹng tiến hành tuần tra, xua đuổi cá thể voọc đen má trắng quay trở về môi trường sống tự nhiên sâu trong khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn. Đồng thời tuyên truyền đến người dân không thực hiện các hành vi trêu chọc cá thể voọc để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp xua đuổi mà không hiệu quả, cá thể voọc đe dọa tấn công trực tiếp đến tính mạng con người ở ngoài khu rừng đặc dụng thì Ban Quản lý Khu bảo tồn sẽ tham mưu phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã ghi lại được hình ảnh của một cá thể voọc xuất hiện trong Khu bảo tồn./.