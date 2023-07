Việc xây dựng đường điện 35kV ở thị trấn Chợ Rã vẫn đảm bảo an toàn theo quy định

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn các hộ dân có nhà dọc trục đường Quốc lộ 279 thuộc tiểu khu 1, tiểu khu 2 cho rằng: Việc chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể cho xây dựng đường điện 35kV là chưa được sự bàn bạc, thống nhất ý kiến của người dân; việc xây dựng đường điện quá gần nhà dân nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu xây dựng nhà cần sử dụng máy móc, phương tiện để thi công như máy xúc, máy cẩu, máy đổ bê tông tươi… mà có chiều cao từ 5 đến 6 mét.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quang Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể cho biết: Công trình di chuyển đường điện 35kV nói trên được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND huyện Ba Bể. Công trình đã được Sở Công thương Bắc Kạn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Văn bản số 1292/SCT-ATNL, ngày 25/10/2021; được Sở Giao thông Bắc Kạn chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công xây dựng tại Văn bản số 28/SGTVT-GPTC, ngày 18/7/2022. Công trình được xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ từ Km28+416 đến Km30+713, Quốc lộ 279.

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ và đối chiếu với bản đồ địa chính thị trấn Chợ Rã dọc trục Quốc lộ 279 cho thấy, đất của các hộ gia đình được cấp tính từ mép Quốc lộ 279 vào là 5m. Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và giấy phép thi công thì vị trí tim cột điện được xây dựng tính từ mép ngoài bó vỉa của Quốc lộ 279 vào là 3,6m, còn lại 1,4m mới đến phần tiếp giáp với đất các hộ gia đình. Đường dây điện được lắp đặt cách tim cột điện ra phía ngoài đường 279 là 1,6m. Do vậy, khoảng cách từ dây điện đến vị trí đất, ranh giới không gian trên đất của hộ gia đình là 3m.

Ngày 12/10/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể đã có Văn bản số 465/CV-BQL tham mưu giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện liên quan đến việc xây dựng đường điện 35kV. Trên cơ sở ý kiến của người dân, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đã tiến hành rà soát, điều chỉnh thiết kế và được cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.

Theo đó, ngày 29/5/2023, Sở Công thương có Văn bản số 740 /SCT-ATNL về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh bản vẽ thi công và dự toán công trình di chuyển đường điện 35kV khu vực trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2023, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình di chuyển đường điện 35kV khu vực trung tâm thị trấn Chợ Rã.

Sau điều chỉnh, Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, tại điểm b, khoản 1, Điều 11, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không quy định: Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định đối với dây trần điện áp 35kV là 3m. Đối chiếu với công trình đang thi công, thì khoảng cách 3m là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Hoàng Quang Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể: Về ý kiến của người dân "khi có nhu cầu xây dựng nhà cần sử dụng máy móc, phương tiện để thi công như máy xúc, máy cẩu, máy đổ bê tông tươi… mà có chiều cao từ 5 đến 6 mét thì sẽ không bảo đảm an toàn", việc này ban đầu đơn vị cũng đã tính đến, nhưng do chi phí lắp đặt đường điện ngầm hóa hiện nay rất cao, gấp 3 lần so với việc dựng cột điện như hiện nay. Trong khi nguồn kinh phí huyện được cấp chỉ có thể làm được như hiện nay. Trước mắt người dân cần chia sẻ với huyện và khắc phục việc xây dựng, thay vì sử dụng các loại máy lớn thì sử dụng các loại máy nhỏ, bảo đảm khoảng cách an toàn để xây dựng. Trong những năm tới, khi bố trí được nguồn kinh phí huyện sẽ thực hiện ngầm hóa đường điện nói trên.

Hiện nay, phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể đang tiếp tục phối hợp với ngành điện và các hộ dân liên quan, kiểm tra những điểm chưa bảo đảm an toàn theo quy định để tiến hành sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng./.