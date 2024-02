Vì sao cuộc thi đua thuyền độc mộc không thực hiện ở Lễ hội Lồng tồng Ba Bể?

Là người biết và sử dụng thuyền độc mộc từ nhỏ nên theo ý kiến của anh N V H, thôn Bó Lù và chị H T T, thôn Pác Ngòi xã Nam Mẫu thì những chiếc thuyền mới được huyện Ba Bể chuẩn bị để phục vụ đua thuyền trong dịp tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024 còn thiếu một số chi tiết so với thuyền độc mộc ở địa phương nên khi hai người lên thuyền để chèo thì dễ bị chìm. Mặt khác, do mái chèo được thiết kế chưa hợp lý nên khi chèo thuyền thì tay mái chèo khó cầm, khó điều chỉnh hướng thuyền và tốc độ của thuyền. Người dân nghi vấn việc hai bên mạn thuyền được gắn hai ống nước bằng nhựa là không đúng với thiết kế…

Theo kế hoạch, trong chuỗi hoạt động của chương trình Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn 2024 sẽ có hoạt động đua thuyền độc mộc diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 19/02 (tức ngày 10 tháng Giêng), tổ chức từ 10 - 11h ngay sau lễ khai mạc. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, lãnh đạo UBND huyện Ba Bể xét thấy không thực sự bảo đảm an toàn cho người chèo thuyền nên đã cho dừng hoạt động đua thuyền.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Khu du lịch Ba Bể theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND huyện Ba Bể ngày 26 tháng 6 năm 2023. Theo đó, UBND huyện Ba Bể đã ban hành Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Khu du lịch Ba Bể. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14 tỷ đồng để thực hiện 08 hạng mục gồm: Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các điểm dừng chân, điểm tham quan; cải tạo đường đi bộ tại động Puông; cải tạo sàn ngắm cảnh và đường đi bộ tại thác Đầu Đẳng; cầu phao nổi check in trên mặt hồ (gần bãi Bó Lù); cải tạo đường đi bộ từ cầu phao lên đền An Mã (khu vực đền An Mã); lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn du khách bằng vật liệu thân thiện môi trường; chế tác phục hồi 10 chiếc thuyền độc mộc; các hạng mục phụ trợ khác.

Theo quyết định của UBND huyện Ba Bể phê duyệt: Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (Ban QLDA ĐTXD huyện) tổ chức triển khai thực hiện, quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế là Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn xây dựng Bạch Đằng 389, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Bình, thành phố Thái Nguyên. Đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Theo ông Vi Quang Tuân, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (phụ trách thực hiện dự án) cho biết: Các hạng mục của Dự án đã được đơn vị tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công phù hợp, đơn vị đã thông báo thời gian thi công là từ ngày 24/11/2023, ngày hoàn thành là 18/11/2024. Do vậy, hiện nay tất cả các hạng mục thi công vẫn đang trong giai đoạn thực hiện.

Riêng hạng mục chế tác, phục hồi thuyền độc mộc vẫn đang trong quá trình thực hiện nên đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến của người dân về những hạn chế của thuyền để chỉ đạo nhà thầu cung cấp điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp hơn với thuyền độc mộc truyền thống. Đơn vị chưa nghiệm thu hoặc thanh quyết toán đối với hạng mục này.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Những vấn đề dư luận và người dân quan tâm trong những ngày qua, UBND huyện sẽ tiếp thu và chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp khắc phục để các hạng mục dự án nói chung và hạng mục thuyền độc mộc nói riêng được phát huy hiệu quả tốt nhất. Lý do UBND huyện quyết định hoãn đua thuyền độc mộc tại Lễ hội Lồng tồng là do có nhiều xuồng máy đi lại, sóng nước to nên xét thấy không bảo đảm an toàn. Thuyền độc mộc mới đưa về vẫn đang trong giai đoạn thẩm tra, thử nghiệm nên gia cố thêm ống nước để thuyền tăng độ nổi, tạo sự an toàn cho người dân và du khách khi trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh cho biết: Đơn vị đã thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế, tuy nhiên có thể còn những điểm chưa phù hợp. Do vậy, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của chủ đầu tư và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong các hạng mục của dự án, trong đó có hạng mục thuyền độc mộc. Bảo đảm thực hiện đúng chất lượng như cam kết với chủ đầu tư để bàn giao đúng tiến độ./.