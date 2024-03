UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 3/2024

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thành viên.

Theo báo cáo tại Phiên họp, trong quý I, toàn tỉnh tập trung thu hoạch cây vụ đông năm 2023 và chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2024; các đơn vị, địa phương triển khai đến người dân thực hiện đăng ký trồng cây phân tán và rà soát diện tích trồng lại rừng sau khai thác; tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2023; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiến độ cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 6,17% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 435 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,9% kế hoạch năm 2024; toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/3 được 203,8 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3 tháng đạt 2.434,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 9,77 triệu USD, đạt 31% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 21/3 được 164 tỷ đồng, đạt 17,6% dự toán Trung ương giao và 16,2% dự toán tỉnh giao.

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm; nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 tiếp tục được triển khai, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh; trong quý I, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.600 người lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho khoảng 1.000 người; công tác an sinh xã hội tiếp tục được các đơn vị địa phương, quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng, an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu dự họp tập trung thảo luận về những vấn đề như: Nguyên nhân các loại cây trồng chính của vụ xuân đạt thấp so cùng kỳ; dự kiến tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao; công tác phòng, chống dịch bệnh, phương án mua sắm các trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế trong toàn ngành; thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp; thực hiện các chương trình MTQG…

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG, dự án đầu tư công và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tiến độ thực hiện dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách; thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, triển khai các chính sách xã hội, công tác nội vụ, tư pháp, dân tộc tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị, Quy hoạch xây dựng vùng huyện, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; Sở Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai các thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế... Đối với UBND các huyện, thành phố, tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và các bệnh lây truyền từ động vật sang người; chủ động phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở vật chất và sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay…

Dịp này, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tặng “Cờ thi đua của tỉnh” cho các tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023./.