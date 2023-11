UBND tỉnh Bắc Kạn họp phiên tháng 11/2023

Theo báo cáo, dự ước đến hết năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh đạt 8.820 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự ước tăng trưởng 4,39%; khu vực công nghiệp - xây dựng dự ước tăng trưởng 9,9%; khu vực dịch vụ dự ước tăng trưởng 6,09%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 16.677 tỷ đồng; GRDP bình quân ước đạt 51 triệu đồng/người, đạt 102% kế hoạch…

Các đại biểu dự họp tập trung trao đổi về những nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đó là công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình MTQG. Theo đó, các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án. Về tình hình thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 856 tỷ đồng, bằng 104% dự toán trung ương giao, bằng 86% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân không đạt dự toán tỉnh giao là do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra; các dự án triển khai chậm, thị trường bất động sản giảm sâu làm giảm nguồn thu sử dụng đất…

Tại Phiên họp, đại biểu đánh giá các đơn vị, địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động được thực hiện theo quy định; triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến. Nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số theo kế hoạch…

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Thời gian còn lại của năm, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu NSNN; triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/.