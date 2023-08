Tuyên truyền Luật An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

BBK - Chiều 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên của Công an tỉnh giới thiệu khái quát về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật An ninh mạng và hình thức, chế tài xử lý; hướng dẫn sử dụng mạng internet an toàn, cách thức bảo mật thông tin cá nhân; phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị tiến hành trao đổi, giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin ngành Y tế, bảo vệ cơ sở dữ liệu bệnh án, bệnh nhân… Qua đó giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế của tỉnh./.