Tuyên truyền Luật An ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước đối với cán bộ, đảng viên

BBK - Ngày 09/8, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng và Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

Các tuyên truyền viên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã giới thiệu khái quát về Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; hướng dẫn phương pháp, quy tắc sử dụng thiết bị nhằm phòng chống lộ bí mật nhà nước qua môi trường mạng; hướng dẫn sử dụng mạng internet an toàn, bảo mật thông tin cá nhân như: Bảo mật tài khoản mạng xã hội, email, thiết bị di động, máy tính...



Buổi tuyên truyền nhằm cập nhật những kiến thức pháp luật mới, nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước và những âm mưu thủ đoạn thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phòng chống tội phạm trên không gian mạng./.