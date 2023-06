Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm

BBK - Trong các ngày từ 25/5 - 10/6, Công an xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 15/15 thôn trên địa bàn xã Nông Thượng.

Tại các buổi tuyên truyền, Công an xã Nông Thượng và cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ của Công an TP. Bắc Kạn đã tuyên truyền đến người dân xã Nông Thượng các nội dung về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác PCCC, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em dịp nghỉ hè; các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm như: Trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy…

Bên cạnh đó, cán bộ công an tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay từ cơ sở; tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ an ninh, tổ hòa giải, mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại các thôn.

Qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Ánh (Công an tỉnh)