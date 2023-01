Tưng bừng Hội xuân thành phố Bắc Kạn

Tới dự Lễ khai hội có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Bắc Kạn cùng hàng nghìn người dân, du khách.

Hội xuân là hoạt động thường niên của thành phố Bắc Kạn. Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Lễ hội xuân được tổ chức trở lại, thu hút sự quan tâm, chờ đón của đông đảo người dân. Hội xuân được thành phố tổ chức tại mặt bằng Cụm Công nghiệp Huyền Tụng, nằm ven sông Cầu thơ mộng, cách trung tâm thành phố khoảng 1km.

Tại Lễ khai mạc Hội xuân Quý Mão năm 2023 đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Mở màn là chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân năm 2023 có chủ đề "Chào mùa xuân thênh thang" do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn. Tiếp đó là nghi lễ cầu mùa, cầu năm mới bình an, may mắn...

Sau hồi trống khai hội, Hội xuân bước vào phần hội với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân và du khách như: Múa sư tử, chơi cờ người, tung còn, thi giã bánh giầy, bịt mắt đập niêu, thi đấu bóng chuyền hơi, cà kheo, kéo co, bắn nỏ, cắm trại... Đặc biệt, tại Hội xuân có nhiều gian hàng trưng bày và bán nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP thu hút nhiều du khách mua về làm quà đầu năm.

Hoạt động của Hội xuân đã thu hút rất đông người dân và du khách, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào năm mới Quý Mão 2023, góp phần cổ vũ động viên cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố thi đua học tập, lao động, sản xuất... thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tối 28/01, Hội xuân tổ chức đốt lửa trại, giao lưu văn hoá văn nghệ và bế mạc./.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội xuân thành phố Bắc Kạn 2023: