Tuần 1 Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông”, Bắc Kạn có 01 giải Ba

BBK - Ban Tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 vừa thông báo và chúc mừng thí sinh đoạt giải Nhất và 05 người khác đã đoạt giải tuần đầu tiên của Cuộc thi; trong đó, Bắc Kạn có 01 người đoạt giải Ba, tuần 1 Cuộc thi.

Cụ thể:

Theo thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023, trong tuần thi thứ nhất (từ 10h00 ngày 9/10/2023 đến 09h00 ngày 16/10/2023) đã có 208.520 người tham gia thi với 390.575 lượt thi, trong đó có 38.600 người trả lời đúng cả 5 câu hỏi.

Các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi trong tuần thi thứ nhất, gồm: Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Hà Giang, Hưng Yên, Bình Phước, Long An, Quảng Ngãi, Tiền Giang,…

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ 09/10/2023 đến 04/12/2023.