Từ ngày 15 - 18/01: Bắc Kạn rét đậm, rét hại

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Từ đêm 15/01 đến khoảng ngày 18/01, trời rét đậm, rét hại. Trong đợt rét đậm rét hại này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-90C, vùng núi cao từ 5-70C.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Đêm 15 ngày 16/01/2023 Khu vực thành phố Bắc Kạn 9 – 11 14 – 16 Khu vực đồi núi thấp (H.Ba Bể, H.Bạch Thông, H.Chợ Đồn) 9 – 11 14 – 16 Khu vực đồi núi cao: ( H.Ngân Sơn, H.Pác Nặm H.Na Rì) 7 – 9 12 – 14 Đêm 16 ngày 17/01/2023 Khu vực thành phố Bắc Kạn 7 – 9 10 – 12 Khu vực đồi núi thấp (H.Ba Bể, H.Bạch Thông, H.Chợ Đồn) 7 – 9 10 – 12 Khu vực đồi núi cao: ( H.Ngân Sơn, H.Pác Nặm H.Na Rì) 5 – 7 8 – 10

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ đêm 5/01 đến ngày 18/01, ở tỉnh Bắc Kạn sẽ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét đậm, rét hại có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi./.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn