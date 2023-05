Tự hào "Cánh én hồng" - Nguyễn Thị Minh Tuyết

BBK - Thân thiện, gần gũi và luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh là cảm nhận của đồng nghiệp và học sinh Trường THCS Yến Lạc (Na Rì) về cô giáo Nguyễn Thị Minh Tuyết, Tổng phụ trách Đội. Cô Tuyết vinh dự là đại diện duy nhất của Bắc Kạn nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2022 do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

Để chuẩn bị cho Lễ bế giảng năm học 2022 - 2023, gần 10 ngày nay, cô Tuyết cùng học sinh hăng say luyện tập các tiết mục văn nghệ. Trong mỗi động tác nhảy, múa, từng bước chân di chuyển của cô Tuyết vẫn tràn đầy nhiệt huyết, trẻ trung. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều học sinh trong trường hào hứng, thích thú với những hoạt động phong trào do cô Tuyết tổ chức.

Em Nông Đức Hậu, học sinh lớp 8 chia sẻ: "Mỗi lần được cùng cô Tuyết tham gia tập văn nghệ hay các hoạt động ngoài trời khác em rất hào hứng. Cô gần gũi, thân thiện nhưng cũng luôn vui vẻ, nhiệt huyết mang lại năng lượng tích cực cho mọi người".

24 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô Tuyết có 19 năm làm Tổng phụ trách Đội, công việc luôn đòi hỏi sự năng động và nhiệt tình. Quá trình công tác, cô Tuyết luôn tích cực tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động Đội, hoạt động ngoại khóa, hoạt động theo các chủ đề, chủ điểm. Bản thân cô không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động, linh hoạt trong cách nhìn, cách đánh giá, thường xuyên đổi mới về hình thức lẫn nội dung, phương pháp, để phát hiện tài năng của các em, từ đó định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em phát triển.

Liên đội Trường THCS Yến Lạc, dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Minh Tuyết luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua và được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. 5 năm liên tục từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2021 – 2022 đạt danh hiệu Liên đội mạnh và Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

Cô Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường THCS Yến Lạc đánh giá: “Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tuyết là Tổng phụ trách Đội luôn nhiệt huyết và gương mẫu. Những đóng góp của cô Tuyết đã góp phần không nhỏ vào công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường trong những năm qua".

Năm 2022, cô Tuyết là đại diện duy nhất của Bắc Kạn vinh dự nhận giải thưởng “Cánh én hồng” của Hội đồng Đội Trung ương nhằm tuyên dương, khen thưởng những giáo viên Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc.

"Đây là niềm vui, vinh dự và động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp "trồng người". Tôi luôn muốn truyền năng lượng tích cực, niềm hứng khởi cho học trò để hằng ngày các em đến trường "là một niềm vui", cô giáo Nguyễn Thị Minh Tuyết chia sẻ./.