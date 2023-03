Trưởng Công an xã bám bản

BBK -Đến xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn mọi người đều biết đến Trung tá Phan Quang Diệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã, là người thân thiện, gần gũi, được Nhân dân yêu mến và tâm huyết với công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Phan Quang Diệu công bố mô hình “Ba không” tại thôn Bó Mòn năm 2021

Là người con dân tộc Nùng, ở Ngân Sơn, sau khi tốt nghiệp Khoa Báo in - Phân viện Báo chí và tuyên truyền, năm 2006, anh Diệu được tuyển dụng vào ngành Công an và công tác tại Đội tuyên truyền, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, anh tham gia học và hoàn thành lớp Đại học Văn bằng 2 - Học viện An ninh nhân dân hệ vừa học vừa làm.

Từ những nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng của bản thân, sự quan tâm của Lãnh đạo Công an tỉnh, tháng 7/2020, với vai trò Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh, anh Diệu được luân chuyển, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn - là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về chính trị, an ninh tôn giáo.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm công tác tại Đội Tuyên truyền, thi đua khen thưởng, khi được phân công, điều động đến công tác tại xã Trung Hòa, Trung tá Diệu đã thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, thường xuyên bám bản, bám dân. Qua đó tuyên truyền, vận động những người có uy tín để vận động họ gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động đồng bào thực hiện theo.

Chỉ tính riêng hai tháng 7 và 8 năm 2022, đồng chí đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đoàn thể, hệ thống chính trị xã; tổ công tác Đề án 78 của Chính phủ kiên trì vận động được 02 hộ, 12 nhân khẩu là người dân tộc Mông ở thôn Phiêng Sảng theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ký cam kết không tin, không nghe và không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Trong công tác chuyên môn, đồng chí thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tín đồ tin lành chấp hành đúng pháp luật, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, gắn với tuyên truyền về pháp luật tôn giáo cho các tín đồ. Từ đó, đề nghị họ không nghe theo xúi giục của kẻ xấu làm ảnh hưởng tới đời sống của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Kết quả, các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn xã Trung Hoà đều hoạt động thuần túy, không có ai vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, đồng chí thường xuyên gặp gỡ 03 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để động viên, vận động họ thường xuyên tuyên truyền tới bà con, gia đình không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền, lợi dụng làm sai trái hương ước, quy ước của địa phương cũng như Hiến pháp và pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người Mông, đồng chí đã có sáng kiến xây dựng mô hình “Ba không” (không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội và không bạo lực gia đình) tại thôn Bó Mòn với 100% là đồng bào dân tộc Mông gắn với mô hình tự quản “ Hộ an toàn - thôn, bản, tổ dân phố bình yên”. Sáng kiến phát huy hiệu quả, đa số đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng chí đã tham mưu triển khai đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 02 năm 2021 và 2022, đồng chí chỉ đạo Lực lượng Công an xã tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm 02 vụ với 03 đối tượng; tham mưu với lãnh đạo, trực tiếp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ với 09 đối tượng. Thường xuyên phối hợp với Công chức Tư pháp xã, các thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc xã tổ chức 04 buổi “Dân vận khéo” qua đó thông báo tình hình, thủ đoạn các loại tội phạm, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Rà soát, lập danh sách 05 đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh, thiếu niên hư... chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo dục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm.

Làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt chẽ người đến địa bàn lưu trú, để quản lý. Vận động thu hồi được 06 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nghiêm túc thực hiện các Đề án về cấp thẻ căn cước cho công dân và dữ liệu quốc gia về dân cư; Đề án 78 và Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn xã, theo kế hoạch cấp trên triển khai. Trong năm 2021, đồng chí hoàn thành chỉ tiêu thực hiện việc đột phá cá nhân đã đăng ký xây dựng 01 mô hình tổ chức quần chúng “Ba không” (không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội và không bạo lực gia đình) đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động có hiệu quả.

Là bí Bí thư Chi bộ Công an xã, đồng chí đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, người dân; chủ động xây dựng kế hoạch trấn áp tội phạm..., từ đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT gắn với việc đẩy mạnh học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, phát huy vai trò từng là cán bộ tuyên truyền trong lực lượng Công an nhân dân, vì dân phục vụ, đồng chí cùng tập thể Công an xã Trung Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.