Trung tâm Y tế Bạch Thông quan tâm xử lý rác thải y tế

Trung bình mỗi ngày TTYT huyện Bạch Thông tiếp nhận và điều trị nội trú hàng trăm bệnh nhân, do đó lượng rác thải y tế rất lớn. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, hằng năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai xuống tất cả các khoa, phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải và được phân loại ngay tại nơi phát sinh, bảo đảm việc xử lý rác thải theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thường xuyên cắt cử nhân viên y tế kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng; ký cam kết thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa trong toàn đơn vị. Đối với nước thải bệnh viện, hiện đang được xử lý bằng dây chuyền công nghệ sinh học, công suất đạt 39,52m3/ngày đêm, hệ thống xử lý đảm bảo lọc sạch trước khi thải ra môi trường.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2022, do hệ thống xử lý chất thải rắn của Trung tâm xuống cấp không thể thực hiện việc nghiền các loại chai lọ thủy tinh, nên Trung tâm đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (Phù Ninh- Phú Thọ) để xử các loại rác thải nguy hại và chai lọ thuỷ tinh. Đối với công tác môi trường, Trung tâm thực hiện giám sát quan trắc định kỳ nước thải, khí thải mỗi năm 04 lần và giám sát môi trường xung quanh 02 lần/năm, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn hoá chất và an toàn bức xạ.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Y tế huyện đã thu gom, xử lý 545kg chất thải rắn y tế các loại; trong đó có 130kg chất thải nguy hại lây nhiễm; các trạm y tế thu gom 9.315kg chất thải rắn y tế thông thường và thu gom xử lý 87,7kg chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đúng quy định.

Bác sĩ, CKII Vi Thế Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông cho biết: Trung tâm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét và đã được chấp thuận đầu tư hơn 8,2 tỷ đồng, để xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp và hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

Hoàng Chúc (CDC)