[TRỰC TIẾP] VUI CÙNG XUÂN BẮC, TỰ LONG TRONG NGÀY HỘI BÍ XANH THƠM BA BỂ

Báo Bắc Kạn đưa tin trực tiếp sự kiện trên Báo Bắc Kạn điện tử, live stream trực tiếp trên fanpage Báo Bắc Kạn, mời quý độc giả theo dõi cập nhật về sự kiện đặc sắc này.

Thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức, trong hơn 2 giờ live stream, các nghệ sĩ đã bán được gần 10.000 đơn Bí xanh thơm Ba Bể, trong đó có những đơn mua 500kg bí. Người dân địa phương và các HTX kinh doanh bí xanh thơm và các sản phẩm từ bí rất phấn khởi...

Chương trình live stream của "Ngày hội Bí xanh thơm Ba Bể" được Báo Bắc Kạn phát trực tiếp trên Fanpage Báo Bắc Kạn.

9h05': Phần Live stream của Nghệ sĩ Xuân Bắc đang diễn ra rất sôi động, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người trên nhiều nền tảng.

Cùng với đó, cạnh sân khấu diễn ra các trò chơi đặc sắc như: Chế biến món ăn từ bí, dành cho đối tượng là người nội trợ, đầu bếp, du khách tham gia; cắt tỉa, tạo hình nghệ thuật trên bí, dành cho người nội trợ, đầu bếp tham gia; tung và chuyền bí, dành cho các cặp đôi.

8h50: Diễn văn khai mạc Ngày hội do đồng chí Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể nêu bật những nét độc đáo, giá trị của bí xanh thơm Ba Bể, những sản phẩm chế biến từ loại quả đặc sản này... Lãnh đạo huyện mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng người dân Ba Bể trong việc quảng bá, tiêu thụ bí xanh thơm Ba Bể, các sản vật và du lịch Ba Bể.

Bài phát biểu cho biết: Ba Bể là huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên (trên 68 nghìn héc-ta). Là khu vực miền núi đặc thù, có thảm thực vật đa dạng với nhiều loại đặc sản quý nổi tiếng như: Mướp đắng rừng, rau ngót rừng, rau dớn, rau bồ khai, bí xanh thơm, chuối tây… Trong đó, bí xanh thơm là một loại bí đặc sản bản địa đã trở thành thương hiệu riêng của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Giống bí xanh thơm được người dân Ba Bể trồng từ rất lâu và đã phát triển thành giống bí đặc sản bản địa của huyện với hương vị thơm đặc trưng. Bí thơm trồng tại huyện Ba Bể được biết đến với đặc điểm quý là tất cả thân, lá, hoa, quả đều có mùi thơm. Vỏ bí cứng dày nên bảo quản được rất lâu. Bí xanh thơm được sử dụng để chế biến các món ăn, làm nước uống giải nhiệt, làm đẹp... Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ khoảng 120 ngày, trọng lượng trung bình thường dao động 1,5 - trên 2,5 kg/quả, năng suất đạt 30 - 40 tấn/ha.

Trong những năm qua, bí xanh thơm Ba Bể được trồng rải rác ở các xã thuộc huyện Ba Bể, trong đó, diện tích tập trung tại hai xã Yến Dương và Địa Linh. Bí xanh thơm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân tại huyện Ba Bể. Một ha trồng bí xanh thơm có thể đem lại hiệu quả kinh tế đến 200 triệu đồng.

Hiện nay, một số HTX của huyện Ba Bể đã thử nghiệm, chế biến bí xanh thơm ở mức độ thủ công các sản phẩm: Mứt bí mật mía vị bạc hà; Mứt bí mật mía vị gừng; Bí sấy mặn ngọt chua cay; trà bí; Bột bí ăn dặm; Bí sấy kèm gia vị; Nước bí lên men và nhiều sản phẩm khác.

Ngày 29/7/2022, giống Bí xanh thơm Ba Bể được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành đặc cách chính thức là giống cây trồng có tên tuổi, địa chỉ và bản quyền của tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT. Bí xanh thơm Ba Bể đạt điều kiện sản phẩm an toàn thực phẩm, tham gia chuỗi sản phẩm sạch, trong đó có 03 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP; 12,4ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ; kèm theo đó là việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đưa Bí xanh thơm Ba Bể thành sản phẩm hàng hóa chủ lực, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Người dân và các HTX đều áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quy trình trồng, chăm sóc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sự kiện hôm nay nhằm kết nối giao thương, giúp huyện Ba Bể giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương, đặc biệt là sản phẩm Bí xanh thơm Ba Bể và du lịch Hồ Ba Bể đến các tổ chức, cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế.

8h45': Giới thiệu đại biểu tham dự Ngày hội Bí xanh thơm Ba Bể:

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, đến dự sự kiện có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Ba Bể.

Đặc biệt, sự có mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Xuân Bắc- Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam; NSND Tự Long- Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội; nghệ sĩ Hà MYO...

8h25': Chương trình văn nghệ chào mừng diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, như: Múa "Tiếng tính quê hương", tốp then "Bên Sông Cầu em hát câu then", Múa bát, tốp then "Ba Bể pé tiên"...

8h20': Ruộng bí xanh thôn Khuổi Luồm đông kín người dân và du khách. Ai cũng vui mừng, háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật đặc sắc, phần live stream của nghệ sĩ Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

8h15': Dòng người tiếp tục đổ về khu tổ chức sự kiện Ngày hội Bí xanh thơm Ba Bể. Người dân địa phương rất háo hức trước sự kiện quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cùng ê kíp đã có mặt tại khu vực sự kiện, giao lưu cùng bà con và du khách.

8h00': Hàng nghìn người dân đã có mặt tại khu vực diễn ra sự kiện. Sau một đêm mưa, sáng nay trời nắng đẹp.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đã nô nức đến ruộng bí xanh thơm thuộc thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương để dự ngày hội quảng bá loại nông sản đặc sản nổi tiếng của huyện Ba Bể: Bí xanh thơm!