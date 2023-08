[Trực tiếp] Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003 – 19/8/2023)

Báo Bắc Kạn tường thuật trực tiếp sự kiện, Live stream trên fanpage, mời quý độc giả bấm F5 hoặc tải lại trang để cập nhật diễn biến sự kiện này.

9h20: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho huyện Pác Nặm.

9h16: Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Pác Nặm.

9h12: Công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho huyện Pác Nặm:

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm đã không ngừng nỗ lực, vươn lên đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới. Tại buổi lễ long trọng này, huyện Pác Nặm vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

9h10: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng huyện Pác Nặm:

Các đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo huyện Pác Nặm.

Vượt lên nhiều khó khăn, huyện Pác Nặm đã gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Số hộ nghèo trong huyện đã giảm từ 72,79% năm 2003 xuống còn 36,55% năm 2020, đến năm 2021 đánh giá hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới, huyện có tỷ lệ hộ nghèo là 52,68%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; tổ chức Đảng, chính quyền được củng cố; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Với những thành tích đạt được, huyện Pác Nặm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 01 Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 01 Bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 19 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; năm 2022 được khối thi đua suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Trong buổi lễ này, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm rất vinh dự, tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đây là thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm trong thời gian qua, đồng thời cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Pác Nặm tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường đi tới.

8h35: Trình chiếu video về quá trình hình thành, phát triển huyện Pác Nặm qua 20 năm.

8h20: Đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm đọc diễn văn khai mạc:

Diễn văn nêu rõ:

Giai đoạn đầu mới thành lập, huyện còn rất nhiều khó khăn như điểm xuất phát thấp, xa trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng, an ninh rất lớn nhưng nguồn lực chưa đủ đáp ứng; kinh tế của huyện chủ yếu là nông lâm nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp và dễ chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh; tỷ lệ hộ nghèo cao;trình độ dân trí thấp... Tuy nhiên, Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn cùng với sự đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

8h15: Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Đồng chí Nguyễn Văn Du, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Hà Văn Khoát, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Sỹ Toàn, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Ngọc Đường, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đại biểu đại diện một số huyện của các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang...

8h10: Lễ chào cờ trang nghiêm trong tiếng nhạc Quốc ca hào hùng.

8h00: Khối cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan và Nhân dân các xã diễu hành qua lễ đài

7h45: Lễ Diễu binh, Diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn đại biểu, các địa phương, đơn vị đại diện cho nhân dân các dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Huyện Pác Nặm được thành lập theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, chính thức hoạt động ngày 19/8/2003, trên cơ sở chia tách từ huyện Ba Bể, với diện tích tự nhiên 47.364ha, dân số trên 34.000 người, gồm 7 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Hoa cùng sinh sống. Trước khi thành lập huyện, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội hết sức khó khăn. Từ ngày thành lập đến nay, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc đã từng bước được cải thiện, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục từng bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.

7h35: Đông đảo đại biểu đến dự buổi lễ.