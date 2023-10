[Trực tiếp] Khai mạc sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2023

Mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo của sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể" qua live stream trên fanpage Báo Bắc Kạn.

21h00: Chương trình nghệ thuật khép lại. Đại biểu, người dân, du khách tưng bừng chuyển sang phần nhảy sạp; hoà mình với không gian "Sắc thu hồ Ba Bể", tham quan trải nghiệm khu vực tái hiện nét văn hoá “Chợ Quê”, thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc và hoà mình vào các trò chơi dân gian; tham quan khu trưng bày ảnh...

20h55: Sân khấu lễ hội "Sắc thu hồ Ba Bể" tràn ngập sắc màu của những chàng trai, cô gái trong trang phục nhiều dân tộc anh em:

Tinh thần vượt khó vươn lên cùng với khát khao phát triển của đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể hứa hẹn sẽ có bước tiến mới, bước tiến chuyển từ không gian di sản mang bản sắc riêng, giàu văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đến tầm nhìn, tư duy sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.

Là địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố cũng như những điều kiện thuận lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Ba Bể quyết tâm xây dựng Ba Bể thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện thu hút khách du lịch gần xa.

20h45: Liên khúc hát múa “Bắc Kạn đồng bào ơi” và “Bắc Kạn mình đây” sáng tác của nhạc sĩ Lương Nguyên.

20h40: Sân khấu lễ hội trở nên tưng bừng, rộn ràng trước điệu múa bát đặc sắc của các cô gái dân tộc Tày, hoà mình vào phiên chợ tình với không khí tươi vui, phấn khởi cùng các chàng trai người Mông thuần phác...

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể, nhiều tổ nhóm, câu lạc bộ văn nghệ được thành lập đã kết nối những người đam mê, yêu thích múa bát với nhau để tổ chức giao lưu, sinh hoạt phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội ở cơ sở; biểu diễn tại các lễ hội, phục vụ khách du lịch tại địa phương… người Tày huyện Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung đã giới thiệu điệu múa bát của dân tộc mình đến du khách phương xa, góp phần quan trọng làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của địa phương. Và múa bát của người Tày Bắc Kạn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

20h15: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc thu - Di sản” tiếp tục với nhiều tiết mục đặc sắc.

Đại biểu, khách quý cùng toàn thể khán giả thực sự hoà mình vào không gian âm nhạc độc đáo của đồng bào Mông, Dao; hoà mình vào phiên chợ tình nên thơ để cảm nhận sâu sắc hơn về thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân Ba Bể qua các tác phẩm được dàn dựng công phu.

Âm nhạc dân gian của dân tộc Mông mang nhiều vẻ độc đáo, đặc trưng, từ giai điệu, tiết tấu, đến âm sắc… tất cả mọi yếu tố kết thành một thể thống nhất, truyền vào con người tinh thần yêu đời, đoàn kết, yêu thương nhau. Giai điệu âm nhạc Mông cũng thật đẹp, nó phản ánh đầy đủ cái đẹp của tâm hồn người Mông chất phác, đôn hậu.

Ba Bể - vùng đất được thiên nhiên ưu đãi từ ngàn xưa, với khung cảnh núi rừng nên thơ, có hồ nước ngọt tự nhiên trong lành, xanh mát ươm mầm cho sự sống của cỏ cây, hoa lá. Cũng chính từ nơi đây, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông, Hoa đã cùng chung sống, lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc riêng có, làm giàu thêm vốn văn hoá truyền thống của huyện Ba Bể.

Hát then, đàn tính là nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, tiếng tính, điệu then từ lâu đã gắn bó và đi vào đời sống của dân tộc Tày - Nùng đến nay vẫn được gìn giữ và phát huy giá trị. Đặc biệt, Di sản Thực hành hát Then của người Tày, Nùng ở Việt Nam đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng với dân tộc Tày, Nùng ở Ba Bể, Bắc Kạn mà còn của các dân tộc anh em ở các tỉnh vùng Đông Bắc và cả nước.

20h00: Công bố kết quả Cuộc thi ảnh đẹp “Đất và người Ba Bể”. Đây là một trong nhiều hoạt động của sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2023.

Giải Nhì gồm các tác phẩm: Biển mây Đồn Đèn của tác giả Lý Khương Duy; Một Thoáng hồ Ba Bể của tác giả Lý Lâm Thông.

Giải Ba, gồm các tác phẩm: Giai điệu then của tác giả Hà Trà My; Mắt ngọc động Hua Mạ của tác giả Hứa Quang An; Dâng lễ đầu xuân của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn.

19h50: Đồng chí Lưu Quốc Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể phát biểu khai mạc:

Diễn văn khai mạc nhấn mạnh: Sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, những nét đẹp văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo huyện Ba Bể giới thiệu: Ba Bể là mảnh đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, quê hương Ba Bể giàu truyền thống cách mạng, là nơi thành lập chính quyền cách mạng cấp châu đầu tiên trong cả nước trong cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3/1945), là nơi sản sinh ra các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng với những làn điệu Then, Sli, Lượn, điệu múa bát mượt mà, đằm thắm mang đậm bản sắc dân tộc, làm say đắm lòng người, níu chân du khách.

Đến với Ba Bể, quý khách sẽ được tham quan, trải nghiệm sắc màu văn hóa tại các thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc - xã Nam Mẫu; tham quan các thắng cảnh tuyệt đẹp của hồ Ba Bể với các địa danh như: Động Puông, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, đảo Bà Góa, động Hua Mạ, hang Thẳm Phầy… Bên cạnh đó, du khách còn có dịp tới tham quan các địa điểm di tích văn hóa, nơi đã in dấu chân Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào - Tuyên Quang như: Di tích Khuổi Mản (Hà Hiệu), Cốc Lùng (Bành Trạch), Tổng Luyên (thị trấn Chợ Rã), Pù Cút (Quảng Khê), Bản Chán (Đồng Phúc)...

Tại Ba Bể, du khách còn được trải nghiệm các loại hình nghệ thuật, văn hóa phi vật thể như: Múa Bát, hát Then - Đàn tính; trải nghiệm ẩm thực vùng cao như cá nướng hồ Ba Bể, thịt chua, tép chua, các loại bánh truyền thống của đồng bào.

19h45: Buổi lễ đón chào sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh:

Đến dự sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể" có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đến dự Lễ khai mạc sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể" 2023 còn có lãnh đạo đại diện các địa phương của một số tỉnh bạn như: Huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình (Cao Bằng), Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Bắc Mê (Hà Giang).

Mở màn sự kiện là Chương trình nghệ thuật chào mừng do Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Bắc Kạn biểu diễn, với các tiết mục đặc sắc.

Ca khúc đầu tiên của chương trình nghệ thuật là bài “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”, thể hiện niềm tự hào, lòng tôn kính của Nhân dân các dân tộc Ba Bể nói riêng và vùng Việt Bắc nói chung đối với vị lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

Tiếp đó, ca khúc “ Đêm trăng Ba Bể” như thay lời mời, lời giới thiệu tới bạn bè, du khách về một Ba Bể huyền ảo, thanh bình và hiếu khách.

Chương trình diễn ra trong tiết thu trong trẻo, không gian Ba Bể như lung linh, huyền ảo hơn dưới ánh đèn màu chào đón bạn bè và du khách gần xa.

19h30: Lễ khai mạc sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể" chính thức bắt đầu:

19h10: Tại khu vực diễn ra sự kiện, rất đông cán bộ, người dân và du khách đã tề tựu, háo hức chờ đến giờ khai mạc.

Sân khấu sự kiện được bài trí cách điệu cảnh núi non và nổi bật là khung cảnh một góc hồ Ba Bể- viên ngọc xanh giữa đại ngàn rừng nguyên sinh, Di tích danh thắng đặc biệt cấp Quốc gia và là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới...