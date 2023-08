BBK - Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai và hướng dẫn khai báo lưu trú qua ứng dụng VNeID và sử dụng phần mềm thông báo lưu trú (ASM) phục vụ cho các cơ sở kinh doanh lưu trú như: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, phòng trọ, bệnh viện và các cơ sở lưu trú khác.

Việc triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM sẽ có nhiều tiện ích trong quản lý cơ sở lưu trú, quản lý khách lưu trú tại cơ sở, quản lý các dịch vụ cung cấp và quản lý nhân viên. Đó là một quy trình từ khi tiếp nhận khách lưu trú tới khi trả phòng. Việc tiếp nhận thông tin khách lưu trú đã được tích hợp cùng chức năng quét mã QR trên thẻ CCCD giúp việc tiếp nhận được nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Phần mềm được tích hợp các tiện ích giúp cơ sở kinh doanh lưu trú quản lý các dịch vụ cung cấp như: Quản lý phòng, nhân viên, khách đến lưu trú. Thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID), các cơ sở kinh doanh lưu trú sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và sử dụng phần mềm; khách đến lưu trú có thể sử dụng ứng dụng VNeID quét mã tại cơ sở lưu trú phục vụ kê khai thông tin tự động không phải xuất trình các loại giấy tờ để xác định nhân thân.

Ông Lý Thái Sơn, Giám đốc khách sạn Núi Hoa (thành phố Bắc Kạn) cho biết: Thời gian qua, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Khách sạn Núi Hoa đã được Công an tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn và đăng ký sử dụng ứng dụng khai báo lưu trú trực tuyến. Chúng tôi thấy rất thuận tiện trong quản lý kinh doanh của cơ sở, quy trình check-in của khách đến lưu trú “thuận tiện, nhanh chóng, chính xác”, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, giảm công sức đi lại khi khai báo lưu trú trực tiếp tại cơ quan Công an như trước đây.

Việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm ASM là một bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính, phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với phương châm “Tiện lợi, an toàn, bảo mật”, hệ thống hỗ trợ thông báo lưu trú qua phần mềm ASM giúp các cơ sở lưu trú: Thuận tiện trong việc tạo tài khoản, đăng nhập, sử dụng. Thực hiện thông báo lưu trú trên môi trường điện tử nhanh chóng, kịp thời, hoạt động 24/24h. Thông tin công dân lưu trú được quản lý thống nhất thông qua một ứng dụng duy nhất do Bộ Công an phát triển. Thực hiện trách nhiệm thông báo lưu trú được nhanh chóng, tiện lợi, đúng quy định trên môi trường điện tử. Quy trình quản lý đến, rời khỏi nơi lưu trú được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác. Dữ liệu của công dân, thông tin thời gian lưu trú được bảo mật, an toàn. Đa dạng các tiện ích để hỗ trợ đơn vị trong hoạt động vận hành, kinh doanh…

Theo Thượng tá Đinh Trung Tình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện nay, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai và hướng dẫn đến 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh có hoạt động lưu trú trên địa bàn tỉnh. Đặc điểm quan trọng của phần mềm khai báo lưu trú là được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên rất tiện lợi, an toàn và bảo mật.

Không chỉ giảm công sức đi lại, giúp giảm thời gian, nhân lực, kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân. Trên hết, đối với các trường hợp thông báo lưu trú về Công an địa phương phục vụ cho việc nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu…, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn nói chung và tại các cơ sở lưu trú, y tế nói riêng.

Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai phần mềm ASM đến các cơ sở lưu trú, cơ sở khám, chữa bệnh đóng trên địa bàn tỉnh đồng thời tuyên truyền những tiện ích của việc sử dụng phần mềm ASM trong quá trình hoạt động kinh doanh tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số…/.