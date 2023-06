Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức họp, triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 27-30/6/2023. Tỉnh Bắc Kạn có 14 điểm thi với gần 3.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Để đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, Công an tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho kỳ thi sắp tới. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phục vụ kỳ thi như: Lựa chọn địa điểm in sao đề thi, nơi chứa bài thi, khu vực chấm thi. Nơi in sao đề thi phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bí mật, đảm bảo cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương có điểm thi chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Tổ chức rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi, các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử. Tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin ở phòng làm việc, khu vực in sao đề thi, phòng chấm thi đảm bảo không có thiết bị có khả năng thu, phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi. Kiểm tra an toàn về phòng chống cháy nổ tại các điểm thi. Thực hiện phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các địa điểm thi.

Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn đã được lực lượng Công an toàn tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023./.