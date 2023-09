Trao tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1,5 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn

BBK -Sáng 15/9, tại Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn diễn ra Lễ bàn giao và tiếp nhận trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn kinh phí do Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tài trợ.

Gói trang thiết bị y tế được tài trợ với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng, bao gồm 08 danh mục: Máy đo chức năng hô hấp; tủ tuần hoàn khí nóng; máy điện xung, điện phân hai kênh độc lập kết hợp siêu âm 1MHZ; máy điều trị từ trường toàn thân với cuộn từ đường kính 80cm phần mềm ngôn ngữ tiếng Việt; dụng cụ tập cơ bàn, ngón tay (găng tay robot); máy điện xung đa năng 2 kênh độc lập tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt; máy điều trị bằng sóng xung kích có màn hình cảm ứng hỗ trợ giọng nói tiếng Việt và máy kéo giãn cột sống lưng cổ giường nâng hạ điện 4 khúc 4 màn hình led, 3 núm xoay điều chỉnh.

Các thiết bị trên được Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn mua mới, phục vụ cho việc điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, trong y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định các trang thiết bị này có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, mong muốn Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn sau khi tiếp nhận trang thiết bị đưa vào sử dụng làm tốt công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để sử dụng lâu dài.

Những năm qua, phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn luôn dành sự quan tâm và nguồn kinh phí cho các chương trình an sinh xã hội từ thiện, trong đó ưu tiên các hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, đóng góp tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.