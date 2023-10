Trao nhà mẫu và triển khai xây dựng 200 nhà cho hộ nghèo

Dự buổi Lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó Cục trưởng A02, Bộ Công an.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn.

Đợt này, tỉnh Bắc Kạn được phân bổ 10 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để xây dựng nhà ở cho các hộ người nghèo trên địa bàn. Đồng thời, Tỉnh ủy trích thêm 01 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, để bổ sung, nâng kinh phí hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà lên 55 triệu đồng/căn tại 5 huyện (Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn).

Nhà được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an, có diện tích sử dụng 40m2, đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng” sau khi hoàn thiện sẽ tổ chức bàn giao các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Dự kiến, sẽ hoàn thành và bàn giao 200 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong tháng 12/2023 để người dân phấn khởi đón Tết Nguyên đán.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Bắc Kạn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao so với cả nước, trong đó còn hơn 12.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an đã đồng hành, hỗ trợ nhiều công trình, đề án, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở cho địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là sự hỗ trợ vô cùng đáng quý, góp phần cùng tỉnh chăm lo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí mong muốn với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, các đại biểu đã cắt băng khánh thành bàn giao nhà mẫu cho 03 hộ dân tại thôn Đồng Lương, xã Quảng Chu.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao tặng nhà mẫu: