Trao kinh phí hỗ trợ phường Sông Cầu thực hiện thí điểm chuyển đổi số

BBK - Chiều 04/10, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Tại buổi lễ, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ phường Sông Cầu trang bị 07 camera giám sát an ninh, 01 màn hình tivi kết nối và 04 điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn phường, tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là số tiền được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn đóng góp.

Phường Sông Cầu là một trong 08 đơn vị triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn. Hoạt động chung tay, hỗ trợ triển khai thực hiện chuyển đổi số thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.