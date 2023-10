BBK - Chiều 20/10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và trao giải Cuộc thi ảnh online “Nét đẹp phụ nữ Công an Bắc Kạn”.

Dự buổi toạ đàm có các đồng chí: Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và những kết quả công tác Hội của phụ nữ Công an các cấp; trao đổi về nghiệp vụ công tác Hội; kết quả trong công tác chuyển đổi số gắn với từng lĩnh vực công tác chuyên môn mà hội viên các cấp đang đảm nhiệm, như: Lĩnh vực xuất nhập cảnh, giao thông đường bộ, đặc biệt là thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ…

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội đạt nhiều thành tích được các cấp ghi nhận biểu dương, khen thưởng. Thông qua hoạt động thực tiễn cho thấy, phụ nữ Công an các cấp đã trưởng thành vượt bậc: Tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 88,32; tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chiếm 12,68%.

Sau 1 tháng triển khai Cuộc thi ảnh online “Nét đẹp phụ nữ Công an Bắc Kạn” hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 17 bài dự thi của các Hội Phụ nữ cơ sở với 17 bài viết về nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác Hội, các phong trào thi đua gắn với 85 bức ảnh về những việc làm ý nghĩa, nhân văn và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Công an nhân dân.

Ban Tổ chức đã trao 02 giải A, 02 giải B, 02 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tập thể. Trong đó, Hội Phụ nữ Khối An ninh và Hội Phụ nữ Khối trực thuộc đã xuất sắc giành giải A với bài dự thi “Những bông hoa lặng lẽ toả hương” và “Điểm tựa cho con”. 3 giải thành phần: Giải Bài viết hay nhất thuộc về Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu với bài viết “Chuyên cần xây mật”; Giải Ảnh có bố cục ảnh đẹp nhất thuộc về Hội Phụ nữ Công an huyện Bạch Thông, tác phẩm “Đồng hành”; Giải Ảnh được nhiều khán giả yêu thích nhất thuộc về Hội Phụ nữ Khối Cảnh sát I, với tác phẩm “Trung uý Vũ Thị Huyền – Hội viên Hội Phụ nữ Khối Cảnh sát I tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh"./.