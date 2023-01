Trao giải Báo chí Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Dù lần đầu tổ chức, nhưng Giải Báo chí Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2022, do Hội Nhà báo cùng Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tuân thủ Điều lệ giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tác phẩm tham dự giải mang tính thời sự, phát hiện, phản ánh, thông tin, giới thiệu về miền đất, con người Bắc Kạn; biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phản ánh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phản ánh, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch, sản phẩm nông sản, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân...

Tuy nhiên, một số tác phẩm trùng lặp về chủ đề; loại hình phát thanh có ít tác phẩm tham dự giải; số lượng tác phẩm dài kỳ còn ít, đề tài chưa thật sự phong phú...

Tổng số có 85 tác phẩm báo chí tham gia giải lần này, trong đó có 12 tác phẩm báo in - tạp chí in, 47 tác phẩm điện tử, 06 tác phẩm phát thanh và 20 tác phẩm truyền hình. Trên cơ sở kết quả chấm giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã thẩm định kết quả, quyết định trao 01 giải A cho tác phẩm truyền hình “Khát vọng phát triển” của nhóm tác giả Đức Thành - Mạnh Tú - Văn Thọ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 6 giải B và 14 giải C./.