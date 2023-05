BBK - Chiều 17/5, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tham dự hội thảo có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Tại Hội thảo, đồng chí Hà Sỹ Huân, Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT thông tin về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; các dự án luật sẽ được xem xét thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham luận và cho ý kiến về nội dung các dự án luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và đảm bảo quyền công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các ý kiến tham luận thiết thực tại Hội thảo. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để thảo luận sâu về các dự án luật mà ngành Công an chủ trì soạn thảo tại kỳ họp Quốc hội tới./.