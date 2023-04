Tránh nguy cơ "dịch chồng dịch" khi thời tiết giao mùa

9h sáng ngày 04/4, chúng tôi có mặt tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đúng giờ tiêm và phát thuốc. Tại đây, rất đông các bà mẹ đang bế con nhỏ chờ đến lượt nhận thuốc và tiêm cho trẻ. Tiếng trẻ khóc ngằn ngặt càng khiến những gương mặt người lớn thêm lo âu…

Bác sĩ Hà Minh Huấn, Trưởng khoa Nhi cho hay: "Thời điểm chuyển mùa, lượng bệnh nhi nhập viện thường tăng đột biến. Trẻ thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa, tay chân miệng, sốt vi-rút và bệnh về đường hô hấp như hen, viêm phổi, viêm phế quản... Những ngày gần đây, tại khoa còn xuất hiện nhiều trường hợp trẻ nhập viện do sốt về đêm; sau 1-2 ngày bắt đầu mọc mụn, xuất hiện vết loét trong miệng. Hiện số giường bệnh trong khoa đã gần kín, với 52 bệnh nhân/tổng số 55 giường. Tuần trước, số trẻ nhập khoa điều trị lên tới 62 bệnh nhân".

Bác sĩ Huấn cho biết thêm: Thời tiết ngày nóng, đêm lạnh khiến trẻ dễ bị ho, thở khò khè. Thức ăn cũng dễ bị hư hỏng, nếu trẻ ăn phải dễ dẫn đến tiêu chảy do nhiễm khuẩn. Nhiều trường hợp cha mẹ tự mua thuốc về điều trị, đến khi thấy không đỡ mới cho trẻ nhập viện thì bệnh đã tiến triển nặng hơn…

Còn tại Khoa Lao và Bệnh phổi, bác sĩ Phùng Thị Trang cho biết: Sau một loạt người vừa ra viện, hiện số bệnh nhân đang điều trị trong khoa là 16/20 giường. Thay đổi thời tiết thời điểm giao mùa dễ khiến tình trạng bệnh của những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) trở nặng. Cách phòng tránh những đợt viêm đường hô hấp cấp là người dân cần đeo khẩu trang khi ra đường để tránh bụi bẩn; tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm và phế cầu...

Tất bật với hoạt động thăm khám tại các phòng bệnh, bác sĩ Hoàng Thị Đường, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho hay: "Hiện trong số bệnh nhân đang điều trị tại khoa có nhiều người mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm A, cúm B, thủy đậu, quai bị, tiêu chảy nhiệt đới và tiêu chảy do viêm gan vi-rút. Những bệnh này đều có mối liên quan mật thiết tới thời tiết giai đoạn giao mùa".

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ghi nhận 14 ca viêm gan vi rút B, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm 2022; bệnh tay chân miệng phát hiện 20 ca, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2022; bệnh thủy đậu phát hiện 109 ca, tăng 82 ca so với cùng kỳ năm 2022; bệnh cúm 1.006 ca, tăng 764 ca so với cùng kỳ năm 2022; tiêu chảy phát hiện 208 ca, tăng 157 ca so với cùng kỳ năm 2022.