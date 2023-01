TP. Bắc Kạn sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại cầu Đội Kỳ

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trong quá trình vận chuyển pháo, bắn pháo hoa, UBND TP. Bắc Kạn giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố lập phương án tổ chức, triển khai, phối hợp với các lực lượng bảo vệ đảm bảo phục vụ công tác bắn pháo hoa; Trung tâm Y tế thành phố bố trí xe cấp cứu, thuốc, đội ngũ y, bác sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; lực lượng Công an bố trí xe cứu hỏa và lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi bắn pháo hoa để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn./.