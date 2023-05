BBK - Sáng 25/5, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các tổ chức, các ngành trong hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và lực lượng Công an triển khai trên 2.100 buổi học tập các văn bản pháp luật về ANTT; tổ chức hơn 15.000 lượt hộ học tập và ký cam kết thực hiện nghiêm nội quy, quy ước về ANTT; duy trì 965 tổ tuần tra an ninh xung kích với 3.620 thành viên; 168 tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về an ninh trật tự; 1.292 tổ hòa giải; duy trì 1.292 thôn, bản, tổ dân phố có hòm thư góp ý về ANTT và tố giác tội phạm...

Lực lượng Công an đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 8.720 buổi, thu hút 462.789 lượt người tham gia, thu về 37.853 tin tố giác tội phạm; phát 6.700 tờ rơi tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng chống lừa đảo qua mạng. Công an tỉnh đã điều động, bố trí lực lượng Công an chính quy tại 102/102 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại đơn vị, địa phương; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Trước những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với Công an tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình. Nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Dịp này, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Giấy khen, Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”./.