Tổ chức đợt chiếu phim Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Trong chương trình, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Kạn đã chiếu phục vụ cán bộ, chiến sĩ phim truyện điện ảnh "Tiểu đội hoa hồng" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Đây là hoạt động nằm trong đợt chiếu phim Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) theo Quyết định số 3764/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong dịp này, Phòng Nghiệp vụ chiếu phim (Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Kạn) và các đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Các phim được chọn chiếu trong dịp này, gồm: Phim truyện điện ảnh "Tiểu đội hoa hồng" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim tài liệu "Thành đồng trên biển" và "Ân nhân của người lính Mỹ" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; "Niềm tin" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim hoạt hình "Cây ổi thiên đường" do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; "Trái tim của mẹ" do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất.

Toàn bộ các bộ phim do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cung cấp./.