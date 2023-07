Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ba Bể

Dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Xã Hà Hiệu hiện có 12 thôn, hơn 690 hộ với gần 3.500 nhân khẩu; đời sống của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Hà Hiệu là một trong những điểm sáng của huyện Ba Bể.

Xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Hiện nay, Hà Hiệu đã thành lập và duy trì hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" như: Mô hình “Hộ an toàn, thôn bản bình yên” với 75 thành viên tham gia; Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại 02 thôn vùng cao Đông Đăm - Lủng Tráng; Mô hình tổ tự quản; các cụm An ninh liên hoàn giữa các thôn...

Nhìn chung các mô hình đều được xây dựng, duy trì và thực hiện theo đúng quy định, hoạt động hiệu quả, là nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của toàn tỉnh nói chung và xã Hà Hiệu nói riêng trong việc triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", lồng ghép với các phong trào khác, tạo động lực để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi công dân trên địa bàn tỉnh cần có trách nhiệm, đóng góp, tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 03 cá nhân; trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách. Công an tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân./.