Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, 3 bị cáo lĩnh án

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Chu Văn Xuân sinh năm 1993, trú tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Thái sinh năm 1992, Vương Văn Doãn sinh năm 1982, cùng trú tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ngày 05/3/2023, Nguyễn Văn Thái được một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) thuê chở 02 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi từ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đến thành phố Hà Nội với số tiền công là 30 triệu đồng. Khi nhận lời, Thái liên lạc với Vương Văn Doãn để tìm người trực tiếp đón, chở 02 người Trung Quốc và thỏa thuận sau khi trả tiền công cho lái xe số tiền còn lại Thái và Doãn sẽ chia nhau. Sau đó, Doãn đã liên lạc với Chu Văn Xuân để thuê trực tiếp đón và chở 02 người Trung Quốc với số tiền công là 5 triệu đồng.

Đến ngày 06/3/2023, khi xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet, loại xe Spark, do Xuân điều khiển chở 02 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi đến Km130+600 đường Quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Sáu Hai, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thì bị tổ công tác thuộc Công an tỉnh phát hiện, lập biên bản. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước về xuất nhập cảnh, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo và quá trình tranh tụng, Hội đồng Xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng; Vương Văn Doãn và Chu Văn Xuân 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng./.