Tình trạng nghẽn, báo lỗi thanh toán online trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

Hiện toàn tỉnh Bắc Kạn có 05 chi nhánh NHTM, 01 chi nhánh NHCSXH tỉnh, 07 chi nhánh huyện và 28 phòng giao dịch, 07 phòng giao dịch bưu điện. Có 36 cây ATM, 80 POS đang hoạt động phục vụ Nhân dân toàn tỉnh.

Theo ghi nhận thực tế tình hình và nhu cầu rút tiền mặt tại hệ thống ATM của các ngân hàng năm nay không còn cảnh xếp hàng, “tắc nghẽn” như những năm trước. Với những tiện ích của chuyển đổi số, thay vì sử dụng tiền mặt để thanh toán cho các nhu cầu hằng ngày (đi chợ, ăn uống…) nhiều người dân lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc người dân dịch chuyển mạnh sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt có thể gây áp lực không nhỏ tới hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, nên cũng khó tránh khỏi việc cùng một lúc nhiều người giao dịch khiến đường truyền bị chậm.

Mặc dù các ngân hàng thường xuyên đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, vẫn xuất hiện tình trạng hệ thống bị quá tải khi lượng giao dịch tăng đột biến vào những ngày giáp Tết. Song đó chỉ là lỗi phát sinh do hệ thống tạm thời quá tải trong một số thời điểm nhất định. Khách hàng có thể thực hiện lại các giao dịch hoặc báo bộ phận hỗ trợ của ngân hàng để được xử lý kịp thời.

Một số giao dịch vẫn đang bị gián đoạn, gặp khó khăn trong giao dịch online.

Bà Bùi Thị Hoa, chủ cửa hàng bán quần áo tại phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) cho biết: “Những ngày gần đây khách đến mua hàng không thể chuyển khoản online được, đặc biệt là Ngân hàng Agribank. Một số khách hàng không cầm tiền mặt theo nên việc mua bán bị gián đoạn gây khó khăn cho khách hàng thanh toán”.

Cũng như một số khách hàng khác chị Lương Thùy Dung, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) chia sẻ: “Hơn tiếng đồng hồ, tôi không thể chuyển khoản trên app được, từ ngân hàng VP Bank sang ngân hàng BIDV được, rất cảm thấy khó chịu khi giao dịch cứ bị đơ suốt”.

Để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ông Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cho biết: Ngành đã ký ban hành một số văn bản chỉ đạo các Chi nhánh NHTM trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, phù hợp với từng địa bàn, khu vực (gồm kế hoạch tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ ATM, bảo trì bảo dưỡng ATM…).

Đồng thời có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của khách hàng, đảm bảo không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan trong hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán phục vụ công tác thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo việc phối hợp được diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác. Phối hợp với các tổ chức vận hành hệ thống thanh toán xử lý các sự cố, tình huống phát sinh đảm bảo hoạt động thanh toán thông suốt, liên tục, an toàn, ổn định”./.