BBK -Chiều 01/12, tại Nhà văn hóa xã Cường Lợi (Na Rì), Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân huyện Na Rì tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” năm 2023.

Tham gia Hội thi gồm 5 đội thi: Thị trấn Yến Lạc và các xã Côn Minh, Văn Lang, Cường Lợi, Kim Lư. Mỗi đội gồm 05 thành viên. Các đội thi trải qua 02 phần thi: Trả lời tình huống và thi trắc nghiệm.

Trước khi vào nội dung thi chính thức các đội thi thực hiện phần giới thiệu về các thành viên đội dự thi của mình, khuyến khích sử dụng các hình thức, thể loại khác nhau để giới thiệu sinh động, ngắn gọn, gắn với chủ đề cuộc thi với thời gian tối đa 08 phút/đội.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội xã Văn Lang; 02 giải Nhì thuộc về đội xã Cường Lợi và Côn Minh; giải Ba thị trấn Yến Lạc; giải Khuyến Khích xã Kim Lư.

Thông qua Hội thi “Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” tạo khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và hướng đến Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đa dạng hoá hình thức truyền thông về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tới hội viên nông dân; thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội./.