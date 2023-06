Tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng

BBK -Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, những ngày nắng nóng vừa qua mức nền nhiệt duy trì 36-39 độ C, dự báo nguy cơ cháy rừng nằm ở cấp IV đến cấp V, đây là cấp dự báo nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 11 vụ cháy trên đất lâm nghiệp, trong đó có 04 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 3,69ha, đáng chú ý từ đầu tháng 5 đến ngày 03/6 đã xảy ra một số điểm cháy tại thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, các vụ cháy rừng mới này đang được điều tra, xác minh.

Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy rừng phần lớn do bất cẩn của người dân khi làm nương rẫy, phát dọn xử lý thực bì, đốt rác...làm cháy lan vào rừng. Ngoài ra một số nguyên nhân khách quan nữa là do thiên tai, phóng điện từ đường điện cao thế do người dân phát rừng nhầm vào đường dây. Hầu hết các vụ cháy xảy ra là rừng cây lau lách, rừng vầu, nứa, cây bụi trên đất lâm nghiệp và rừng trồng. Đây đều là những vật liệu dễ cháy, trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài rất dễ bắt lửa, cháy lan nhanh. Các khu vực cháy có địa hình cách xa khu trung tâm, có nơi cao dốc nên việc chữa cháy chủ yếu huy động nhân lực tại chỗ, sử dụng các thiết bị thủ công, thô sơ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong năm số ngày nắng cao hơn trung bình nhiều năm và diễn biến phức tạp, kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm tăng khả năng cháy rừng ở nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Ngành đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công điện, văn bản của Trung ương, của tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Từ Văn phòng Chi cục đến các Hạt, Trạm đều phân công trực 24/24h trong thời gian cao điểm nắng nóng. Bố trí lực lượng tuần tra, canh gác tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng do cháy rừng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản.

Trước những tiềm ẩn và nguy cơ cháy rừng rất cao, ngành Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, liên tục về nguy cơ cháy rừng, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, sử dụng lửa gần rừng trong thời gian cao điểm khô nóng. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì với trưởng thôn, tổ trưởng, đồng thời báo cho lực lượng Kiểm lâm trước khi tiến hành đốt để theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát quá trình sử dụng lửa.

Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong và gần rừng các ngày có cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V. Khi xảy ra cháy rừng, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy. Sau khi xảy ra cháy, nhanh chóng điều tra xác minh đối tượng gây cháy, xử lý nghiêm theo quy định và có phương án phục hồi rừng./.