Thượng úy Nông Công Khiêm được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen

BBK - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn; tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ công an tiêu biểu" năm 2023.

Từ tháng 1/2022 đến nay, mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn song chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền các địa phương. Đã có 2.741 cán bộ công an chính quy được bầu tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp xã, trong đó có 539 đồng chí là phó bí thư kiêm nhiệm, là cơ cấu chiếm tỷ lệ cao nhất (42,7%) trong tổng số phó bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã trong toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn và đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao...

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen 12 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bầu chức danh phó bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã từ tháng 1/2022 đến nay; tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ công an tiêu biểu" cho 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên công an các đơn vị, địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn có thượng uý Nông Công Khiêm, cán bộ Công an xã Nguyên Phúc, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) kiêm nhiệm đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chủ trương…/.