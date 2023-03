Thượng uý Nông Công Khiêm được Bộ Công an tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc

BBK -Ngày 24/3, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2022, tuyên dương "Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc" năm 2022.