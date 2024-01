Thượng tướng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn

BBK - Trong các ngày 05, 06/01, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2023, Công an tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả trong các mặt công tác. Điều tra khám phá 167/189 vụ, làm rõ 245 đối tượng, đạt tỷ lệ 88,4%, vượt 13,4% chỉ tiêu Bộ Công an giao; công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Toàn lực lượng Công an coi việc thực hiện Đề án 06 là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao, thu được 299.318 hồ sơ căn cước công dân, 118.750 hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt 159.452 tài khoản định danh điện tử...

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Công an tỉnh Bắc Kạn đạt loại Tốt, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đại biểu đại diện các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tham luận bổ sung những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Công an tỉnh, tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế và khó khăn, vướng mắc...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn trong năm 2023. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Năm 2024 là năm “tăng tốc” để tạo tiền đề đến năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; đây cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Bắc Kạn cần làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phức tạp có thể phát sinh, bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự. Trọng tâm là Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là rà soát, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị với tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương kết quả, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2023, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an.

Chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng 200 nhà ở cho hộ nghèo nằm trong vùng từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả chức năng phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục tập trung đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; trước mắt là thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết và các lễ hội đầu năm trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại Đề án về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”...

Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2023, 04 đơn vị gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị - Công an tỉnh và Công an huyện Chợ Đồn được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 10 đơn vị cơ sở và 59 đơn vị trực thuộc cơ sở được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 13 đơn vị cơ sở và 106 đơn vị trực thuộc cơ sở được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 129 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.496 đồng chí Chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến./.