Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, nắm tình hình sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Ngân Sơn

BBK - Ngày 30/01, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến nắm tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại huyện Ngân Sơn.

Trước, trong và sau Tết nguyên đán, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định; thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân được triển khai thực hiện tốt; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; không xảy ra dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện.

Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, trẻ em mồ côi… trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tổng số quà được các cấp, ngành và các tổ chức thăm, tặng trong dịp Tết gồm: 3.402 suất quà với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ cứu đói hơn 250 hộ với gần 13 tấn gạo.

Huyện đã chỉ đạo, quán triệt việc tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Đối với công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, huyện Ngân Sơn đã phát lệnh gọi tổng số 112 công dân, 100% công dân nhận lệnh. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 43 đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà huyện Ngân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị huyện Ngân Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng bảo đảm công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện Ngân Sơn cần bám sát các chỉ tiêu kế hoạch chỉ đạo các địa phương triển khai, thực hiện hiệu quả; tạo không khí vui tươi phấn khởi bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, nhất là ở các thôn vùng cao. Chủ động khắc phục khó khăn trong sản xuất vụ xuân năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn. Chú trọng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, lâm sản. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế và làm việc với lãnh đạo hai xã Đức Vân, Bằng Vân, nắm tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão../.

Đình Văn – Phan Quý