Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các huyện, thành phố

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.



Theo báo cáo tại Hội nghị, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân với tổng diện tích 8.500ha, cây ngô trồng 8.090ha (đạt 95% kế hoạch); công tác phát triển đàn vật nuôi, tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi thực hiện theo kế hoạch. Diện tích rừng trồng được 1.725ha, đạt 43% kế hoạch.

Trong tháng 4, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 129 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 515 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch. Đến ngày 21/4, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt 271 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân các chương trình MTQG đến ngày 15/4 đạt 34 tỷ đồng, bằng 5,7% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước gần 207 tỷ đồng, đạt 25% dự toán Trung ương giao, đạt 22% dự toán tỉnh giao. Lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 76 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.

Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI xếp thứ 35, chỉ số PAPI xếp thứ 30 so với cả nước. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Trong tháng, các cấp ủy kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 50 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 đảng viên...

Một số nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 5, như: Các địa phương tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình MTQG, giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Tăng cường đôn đốc thu ngân sách. Đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi cuối học kỳ II và Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương mình, nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình MTQG, giải ngân xây dựng cơ bản, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch tỉnh để địa phương có cơ sở triển khai các nhiệm vụ; sớm chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng Khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia; tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp khảo sát đầu tư khu đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần SAHABAK; cung cấp thông tin về giá, chi phí lựa chọn nhà thầu của các gói thầu mua sắm hàng hóa từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình MTQG; rà soát, sửa đổi quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện; sớm ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện một số tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh yêu cầu: Các ngành, địa phương chủ động giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền, kể cả kiến nghị phối hợp giữa các ngành liên quan cần phải trả lời trong vòng 5 ngày. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chương trình MTQG, coi đây là một chỉ tiêu thi đua, đánh giá cán bộ. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ.

Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, song phải rà soát những nội dung phù hợp với đơn vị, địa phương mình để triển khai đảm bảo hiệu quả. Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với các chương trình MTQG, các ngành cần rà soát lại phân cấp, giao cho địa phương thực hiện những nội dung phù hợp, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra. Yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành phố phải vào cuộc trong triển khai thực hiện các nội dung chương trình.../.