BBK - Sáng 26/5, tại Trường THCS&THPT Yên Hân (Chợ Mới), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2023 với chủ đề: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn.

Tại Ngày hội, hơn 500 học sinh Trường THCS&THPT Yên Hân đã được báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh...

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng biển tượng trưng công trình tuyến đường "sáng – xanh sạch đẹp – văn minh – an toàn" cho Huyện đoàn Chợ Mới; trao tặng mô hình “Camera an toàn giao thông” cho Trường THCS & THPT Yên Hân.

Việc thành lập mô hình “Camera an toàn giao thông” góp phần quản lý, theo dõi việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các em học sinh. Đồng thời lan toả những hình ảnh, văn hóa giao thông đẹp để tạo sự tích cực trong đoàn viên, thanh niên, học sinh và xã hội. Đây là mô hình “Camera an toàn giao thông” đầu tiên trong trường học của huyện Chợ Mới./.