BBK - Sáng 09/02, tại Thủ đô Hà Nội, Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, tai nạn giao thông (TNGT) so với trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 giảm sâu cả 03 tiêu chí: Giảm 6.216 vụ, giảm 1.246 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Số vụ ùn tắc giao thông trên toàn quốc được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý và có chuyển biến rất tích cực.

Tuy nhiên, trong năm 2022, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; có một số vụ vi phạm gây bức xúc dư luận; vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được xử lý kịp thời; vẫn còn xảy ra tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện…

Tại tỉnh Bắc Kạn, tình hình TTATGT cơ bản ổn định, so với cùng kỳ năm 2021 TNGT giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đơn vị, địa phương thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, giảm thiểu TNGT trong năm 2023. Hội nghị thống nhất thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, với các mục tiêu chủ yếu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương trong năm 2023 tập trung thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT…/.