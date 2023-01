Thượng tá Thăng Quang Huy giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

BBK - Ngày 03/01, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Thăng Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và đồng chí Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những đóng góp của Đại tá Vũ Văn Quân và chúc mừng đồng chí Thăng Quang Huy được tin tưởng, giao trọng trách mới. Mong muốn đồng chí Thăng Quang Huy trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và Nhân dân tin tưởng, giao phó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện./.

Bình Minh - Nam Phong