Thúc đẩy Đề án 06 và chuyển đổi số trong Công an nhân dân

BBK - Sáng 13/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và chuyển đổi số trong Công an nhân dân (CAND).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Qua 03 năm triển khai Quyết định số 2612 và 02 năm thực hiện Kế hoạch 56, việc triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 luật; trình Chính phủ ban hành 02 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 05 thông tư phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành.

Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã hoàn thành việc cắt giảm yêu cầu việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 thủ tục hành chính và thực hiện cắt giảm yêu cầu nộp bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 thủ tục hành chính.

Trong năm 2023 đã tiếp nhận, giải quyết trên 67 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 85,18% (tăng 71,06% so với năm 2022). Tiếp nhận 3.338 phản ánh, kiến nghị; đã hoàn thành xử lý, trả lời tổ chức, cá nhân và công khai trên hệ thống 837 phản ánh, kiến nghị, phân cấp xác minh, xử lý đối với 2.501 phản ánh, kiến nghị theo Thông tư số 57.

Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc (hoàn thành trước ngày 31/7/2023, đạt chỉ tiêu đồng chí Bộ trưởng giao). 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Thu nhận trên 74,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, trên 30 triệu tài khoản định danh điện tử, kích hoạt trên 53,1 triệu tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,3% (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao); 47 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử...

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tham luận về những khó khăn, tồn tại hạn chế để cùng đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tiếp tục tập trung xử lý các điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong CAND; tập trung bố trí nguồn ngân sách thường xuyên phát triển Đề án 06 và chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, duy tu đối với hệ thống an ninh, an toàn đối với triển khai Đề án 06; tập trung xây dựng và hệ thống hoá hạ tầng viễn thông, cơ yếu; đẩy mạnh hướng dẫn kiểm tra, tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên sâu về an ninh mạng đối với Công an địa phương./.